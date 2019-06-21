大都會的超狂新人阿隆索(Pete Alonso)，今(21)日對戰小熊敲出本季第25號全壘打，僅花74場就追平國聯新人在明星賽前最多轟的紀錄，同時也是國聯史上首位生涯前75場就有25轟的菜鳥。

年僅24歲的的阿隆索本季表現太亮眼，有望角逐今年的國聯新人王，今日在第3局上半敲出左外野的2分炮，為球隊率先取得3比0領先，不過小熊在3局下攻下6分大局，最終小熊以7比4逆轉戰勝大都會。

阿隆索今年轟不停，累計25發全壘打在全聯盟也僅次於28轟的釀酒人葉利奇(Christian Yelich)，僅花74場就追平2017年由貝林傑(Cody Bellinger)所創下，明星賽前新人最多轟的紀錄，大都會在上半季結束前還有15場比賽，以阿隆索平均每3場就有一轟的速度來看，很有可能再轟5發全壘打，將紀錄往前推進。

而根據「Statcas數據顯示」，阿隆索不僅全壘打數多，擊球力道也很驚人，今日這發全壘打初速高達117英哩(約188.3公里)，在本季排名第三快，本季擊球初速最快的同樣也是由阿隆索打出，和洋基隊桑契斯(Gary Sanchez)以118.3英里(約190公里)並列本季最強勁全壘打。

(中時電子報)