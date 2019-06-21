金門縣長楊鎮浯（右）致贈陳明通主委（左）寓意兩岸和平發展的荷花酒。（李金生攝）

陸委會主委陳明通（左）與金門縣長楊鎮浯（右）密談一小時，會後又咬耳朵講小聲話。（李金生攝）

陸委會主委陳明通（左）表示，哪有「猿叫」聲？讓楊鎮浯縣長笑得有些尷尬。（李金生攝）

陸委會主委陳明通（左）秀出手機內，拍到與楊鎮浯縣長的共同朋友，成為今天嚴肅會談中輕鬆的一刻。（李金生攝）

針對金門縣長楊鎮浯在廈門海峽論壇有關大陸提出「小四通」的主張，陸委會主委陳明通今（21）日表示，除通水已經實施外，其他如通電、通氣、通橋3項現階段並無必要性及急迫性，且涉及兩岸協調溝通和兩岸情勢發展，非地方自治事項，仍須由中央全盤衡量及審慎評估。

楊鎮浯在海峽論壇指出，大陸主席習近平於今年1月2日《告台灣同胞書》40週年談話中強調，兩岸要「應通盡通」，並提出「經貿合作暢通」、「基礎設施聯通」、「能源資源互通」、「行業標準共通」等「大四通」的概念外，也指出將率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋等「小四通」的具體方向，這些都深深影響金門的整體發展。

金門縣府期待「小三通」升級為「小四通」，卻在陳明通今天的一席話中，暫時遭中央架空而落空。但陳明通仍說了好話，強調政府將持續努力與地方溝通，優先處理可操之在我的部分，以促進離島經濟發展及民生福祉。

另楊鎮浯在海峽論壇中還以「兩岸猿聲啼不盡」來形容反對兩岸交流的聲音，他說，「少數人仍選擇當猿猴，在兩岸的山壁上猿叫，試圖阻止歷史的必然。」但陳明通否認為此來金門，只說是來看老朋友，在與楊鎮浯關門密談1小時後，仍意有所指的表示，他姓陳，縣長姓楊，哪有「猿叫」聲？

陳明通還強調，他對金門有特殊感情，對2001年自己在陸委會副主委任內，與主委蔡英文一起推動的「小三通」，如今已累計往來旅客逾2000萬人次，顯得十分欣慰，認為不僅為「大三通」奠定基礎，也為金門旅遊產業及整體民生帶來發展契機。

但對中共年初提出「習五條」推動統一進程，倡議探索「一國兩制台灣方案」，陳明通直言這段期間以來，不論是政治人物或部分縣市首長赴陸，都被陸方界定為「民主協商」，之後中共會提出其所謂的「一國兩制」方案，在這個方案中絕對沒有台灣自主的權利。

陳明通強調，政府一再揭露中共專制集權治理下絕無民主的實際情形，其對台融合措施的根本是欺騙與蒙混，特別是看到對岸任意逮捕、限制人身自由，用武力欺壓不服從的一方，台灣人是絕不會天真到相信什麼「一國兩制」，台灣朝野也不會接受「一國兩制」。

陳明通還客串「陳教授」為楊鎮浯上了一課，提醒兩岸關係是一個很嚴肅的戰略課題，主權議題是「零和賽局」，一方有所得，另一方就會有所失，但經貿關係是「非零和賽局」，是有機會創造雙贏局面的；對北京而言，「經貿賽局」終究是要服膺「主權賽局」，這也是中央政府持續呼籲與各縣市政府共同守護台灣整體利益之必要所在。

他強調，政府支持金門與大陸對等、尊嚴的交流往來，但也要嚴肅面對中共提出「習五條」背後隱藏的是對台灣社會的政治圖謀。

(中時 )