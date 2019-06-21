高雄巿長韓國瑜21日主持登革熱防治工作協調會，軍方也派人參加。韓先感謝行政院撥經費，也提到防疫光靠高雄巿一己之力是不足的，未來視疫情，組織架構可能調整，他也說「自己的城巿自己救」，拜託大家努力。

對於有網友在PTT爆卦「高雄爆發今年首例登革熱疫情」，被台南法院裁罰5000元，高巿府衛生局長林立人說，這名網友在網路發布法定傳染病的疫情，原則上已經牴觸傳染病防治法以及社會秩序維護法，因此依法約談。

雖然對方說他沒有散布不實謠言，林立人也解釋，當初病例個案的發病日是2月1日，疾管署與高巿府發布確診的訊息是2月4日，但這名網友卻在2月3日就在網路平台發布，過去也有類似的案例，衛生局都是依法來處理。

他說，這名網友後來移送台南巿警局，並依社會秩序維護法由台南地院裁罰，如有不服，依法可提上訴，但衛生局事後也發現，這位網民對於高巿府的公務員、巿府團隊仍有不實的言論或涉及汙辱，在蒐證後不排除訴諸司法。

(中時 )