浩鼎生技公司董事長張念慈、總經理許秀美等5人被控內線交易，違反證券交易法，士林地院合議庭認為，檢方起訴認定重大消息時間點不明確，張等人得知惡化人數未達289人，與「OBI-822」乳癌新藥申請藥政機率微乎其微，並沒有關聯性，判決張等人無罪，全案仍可上訴。

檢察官認為，浩鼎公司在2015年8月28日專家會議，得知OBI-822乳癌疫苗的實驗人數不足，將會導致新藥申請遇到困難，通過機率微乎其微，被告等人在9月至2016年1月間，陸續出脫持股，張賣出676.5張、許友恭共賣出103張、黃秀美賣出85張、廖宗志共賣出78張、游丞德賣37張，逢高獲利了結，直到隔年2月21日浩鼎公布重大訊息，股價連跌4日跌停，張等人減少上千萬的損失。

檢察官比喻，有如美國大聯盟職棒，球員受傷會影響比賽結果，但球團卻隱匿消息，繼續讓球員上場比賽，等於欺騙看球觀眾。浩鼎公司內部人員已經事先知道解盲結果惡化人數不足，將會導致新藥上市受阻，卻沒有公布，內容人員先行賣股，違反證券交易法。

但張等人均否認犯罪，開庭聲稱惡化人數不足289人、更改判讀標準以及實驗的樞紐條件，都不能從專家會議得知盲測公布結果，賣股票為了個人理財並非「炒股」。

針對惡化人數未達289人的影響，合議庭傳喚藥品查驗中心的組長、審查員、前台大校長楊泮池等人，均證稱無法從檢定力得知實驗結果，相反的若新藥有療效，仍可以拿到藥證順利在台上市，檢察官所認定上市機率「極低」，合議庭認為毫無根據。

另外，專家會議內提到的實驗方式，包括從「中心判讀」改為「醫師判讀」，並放棄單一樞紐實驗，浩鼎公司在隔年2月發佈的重大訊息，以致股票下跌，張等人為了規避損失，趁高價出脫持股，檢察官的無法證明其關聯性。

合議庭認為，檢方所指的「重大消息」成立時點不明確，無從認定張等人買賣股票的行為，是利用資訊不對等的情況而發生的違法行為，判決張等5人無罪。

(中時 )