2019年06月21日 台北市 新台灣國策智庫21日公布「六都市長就職半年施政總體檢與2020大選初探」最新民調，針對六都首長「施政沒信心排名」，以高雄市、台北市等北高兩都居冠，市民對於施政無信心之比例都突破5成，對韓國瑜、柯文哲施政無信心的市民都占53.9％，有信心之比例僅占3成6左右。（張鎧乙攝）

2019年06月21日 台北市 新台灣國策智庫21日公布「六都市長就職半年施政總體檢與2020大選初探」最新民調，結果顯示，蔡英文總統施政滿意度部分，民調顯示，六都民眾中，不滿意度略高於滿意度，不滿意占45.2%、滿意占42.6%，與5月民調相比，蔡施政滿意比例上升13.8個百分點。（張鎧乙攝）

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》上午舉行「六都市長就職半年施政總體檢與2020大選初探」民調發佈記者會，其中顯示蔡英文總統雖然贏得黨內初選，但上任至今不滿意度45.2％仍高於滿意度42.6％；高雄市長韓國瑜滿意度雖不突出，但民眾認為比起陳菊在位時佳，高雄經濟表現也比前朝要好。

總統大選在即，凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》委託趨勢民調在13日到17日以電腦輔助電話訪問方式訪問六都民眾，共完成4907份有效樣本，抽樣誤差為正負3.5％。這份民調同時顯示，行政院長蘇貞昌上任至今，有47.2％的民眾感到滿意，不滿意者為38.4％。蘇貞昌比前行政院長賴清德滿意度還高7.9％。

在六都市長滿意度方面，桃園市長鄭文燦一枝獨秀，新北市長侯友宜排名第二。調查顯示新北市長侯友宜滿意度62.5％，不滿意度20.3％；台北市長柯文哲滿意度44.7％，不滿意度47.1％;桃園市長鄭文燦滿意度82.1％，不滿意度9.6％，台中市長盧秀燕滿意度34.7％，不滿意度48.4％；台南市長黃偉哲滿意度61.9％，不滿意度22％，高雄市長韓國瑜滿意度35.4％，不滿意度56.7％。

若以2020總統大選熱門人選觀察，民眾認為台北市長柯文哲第二任表現，認為有比較好的有14.4％，比較差的有17.6％，有63.3％的民眾認為差不多。

藍軍熱門人選之一的高雄市長韓國瑜，比起陳菊擔任市長時，有34.5％的民眾認為比較好，31.8％認為比較差，29％的民眾認為差不多；在經濟變化方面，有29.6％民眾感覺韓國瑜上任後經濟變好，有21.9％的民眾認為比較差，42.9％的民眾認為差不多。

值得一提的是，這次民調也進行政治人物好感度調查，侯友宜有超過5成的民眾表示好感，其餘主要政治人物好感度都在5成以下，依序為賴清德、鄭文燦、柯文哲、蔡英文、林佳龍、陳其邁、朱立倫、蘇貞昌、韓國瑜、郭台銘、王金平、黃偉哲、盧秀燕。

(中時 )