日前民進黨2020初選結果出爐，台北市長柯文哲第一時間僅對勝出的蔡英文總統說「加油」，隔天又說「恭喜皇上、賀喜皇上」，酸意十足。他接受市議員高嘉瑜、名嘴黃暐瀚專訪時更直言，這一次初選「既不民主也不進步」。

柯文哲表示，站在蔡英文的立場來說，她會覺得賴清德宣布參加初選事偷襲，要選應該早點講，站在賴清德立場來說，蔡總統可以掌握中常會和投票規則，「雙方都覺得對方有錯」。

柯文哲說，雖然他不該去干涉別人黨內的初選，且輸掉初選的賴清德也沒講話，但從第三者眼光來看，這還是一場既不民主也不進步的初選。此外，他學過生物統計學，該出選民調的結果「很怪」，母體群抽3000人出來，3個候選人還有一個不表態的選項，共4個數字，但變異數太低。

主持人追問，經過這場初選，民進黨會不會難以整合？柯文哲認為，從民進黨過去歷史來看，即使吵吵鬧鬧，選前還是能有效整合，距離明年選舉還有7個月，應該還是可以整合。

(中時 )