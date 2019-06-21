《工廠管理輔導法》部分條文修正草案下周一繼續進行黨團協商，環團地球公民基金會今（21）日召開記者會表示，落日條款與公民訴訟是協商中最大的爭議點。尤其公民訴訟條文，可說是人民的最後一道防線，但有些立委不甚了解，經濟部官員則刻意曲解，有必要加以釐清。

地球公民基金會研究專員吳其融表示，從政府運作來看，經濟部就是行政院中最強勢的部會，環保署、農委會則相對弱勢，像《工輔法》中有關工廠汙染程度的認定，還是由主管機關經濟部主導。在這種狀況下，更需要加入公民訴訟的權利，必要時人民才能對抗強勢的機關部會。

主婦聯盟環境保護基金會專員蔡佳昇也說，從政黨協商可看出，經濟部對於農地違章工廠採取維護的立場，對於一些立委的質問也一再迴避，環團很難相信修法後，對於這些工廠能夠有效輔導管理；因此公民訴訟更形重要，等於是留給民眾一條自救的道路。

台灣農村陣線王章逸也說，經濟部官員刻意曲解公民訴訟，認為會導致濫訴，其實公民訴訟的對象是地方政府。過去環團在彰化曾經舉報了29家違章工廠，結果都沒有下文。面對地方政府的不作為與中央的無力，如果有公民訴訟條款，尚有制衡的空間。話又說回來，如果經濟部將這些農地違章工廠管理妥當，民眾根本不必動用公民訴訟這項最後武器。

也因此，地球公民基金會等50幾個環團呼籲朝野立委，為了預防行政機關怠惰或不適任官員刻意包庇，必須在《工輔法》修正草案納入公民訴訟條款，讓人民保有自救的機會。

(中時 )