美國川普政府近期大力圍剿中國大陸電信巨擘華為公司，並呼籲歐盟等盟友勿使用華為設備，否則恐中止與其情報合作。不過，對於華為所造成的安全威脅，美方尚未提出具體證據，未能說服歐洲盟友全面禁用華為。而匈牙利20日表示，該國沒有證據表明華為設備構成安全威脅，且未來的5G網路建設，若有更多國家也採華為設備，匈牙利也會一同採用。

據路透社報導，匈牙利創新和技術部長帕爾科維奇（Laszlo Palkovics）表示，匈牙利至今沒有證據顯示華為設備構成安全威脅。他表示，「我們從較為務實的觀點來看，正如德國一樣，我們尚未見任何證據支持華為會對匈牙利造成威脅」，「除非有證據證明華為、思科或其他科技公司可能對匈牙利、北約以及歐盟等造成任何威脅，我們將對華為與其他公司一視同仁」。

帕爾科維奇也表示，匈牙利政府正在考慮採取激勵措施，加快推出高速5G網路。此時，匈牙利電信監管機構NMHH剛發布400兆赫5G頻譜拍賣競標草案，他估計競標可獲得高於2億4千4百萬美元。

帕爾科維奇說，匈牙利政府也正學習德國自主研發判別系統，決定華為是否造成威脅。至於華為是否可能不受限制參與該國5G建設，他表示：「就技術層面而言，更多先進國家若採華為5G設備，我們也可能跟進；如果他們不用，我們也不用」。

(中時電子報)