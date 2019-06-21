楊漢聲／台東報導

柯文哲趴趴走，21日遠赴台東進行「學習之旅」，參訪時談及明年2020總統大選，柯文哲覺得只有郭台銘選舉動機比較正常，直言這次台灣2020選舉「怪怪的」，這不是一個正常國家應該有的現象。

在參訪卑南鄉有機茶園時柯文哲表示，理論上競選連任不應該受到太多挑戰，再來是還有2個剛選上的市長，其實不是很正常，以過去民主政治的常態並非主流。

所以認為自己不正常？柯文哲則回覆，他一直認為這選舉是不正常的選舉，「正常的國家不應該如此」，問題是台灣則是不正常阿，至於是否因「怪怪的」而不出來競選，柯文哲則說，到時候再講吧。

另外，有媒體提問蔡總統執政以來已經發生3次航空公司罷工事件，柯文哲則說，無論華航或長榮都是國家象徵，勞資一定會有爭議，但覺得政府應該積極介入，不能把「沒有辦法作為辦法」，而放任不管。

有議員說柯文哲比韓國瑜聰明，到現在還沒宣布要參選，不像韓國瑜到處造勢，被說成「落跑市長」，台北市1年有2次到3次到外縣市參訪，行之有年，他覺得太累了，不要排那麼多。

至於蔡英文在20日跟縣市黨部主委聚餐時，拿出內部民調，無論在「三咖督」或藍綠對決民調都是最高，柯文則說，有信心是最好的，至於是否會支持蔡英文，柯文哲則說，她要努力說服我們。

(中時 )