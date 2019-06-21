國人去年10大死因與前年相同，但年輕族群的自殺率卻有所升高。專家分析，年輕人面臨自我認同、感情、家庭問題，衝動型自殺最為常見。《自殺防治法》日前三讀通過，衛福部心口司將增加致命性工具的取得難度，除了巴拉刈，木炭將成為下一個討論重點。

根據前5大死因年齡層分布，0歲至14歲、45歲以上者當中，自殺都未上榜，但在15歲至24歲、25歲至44歲者，自殺僅次於事故傷害及癌症，位居第二大死因，明顯高於其他年齡層。

去年自殺死亡者共3865人，較前年少了6人，但24歲以下的年輕族群中，自殺死亡人數卻略升。以15至24歲者為例，自殺死亡人數今年增加17人，值得關注。

心口司司長諶立中分析，年輕人多面對自我認同、感情、家庭問題，亦是憂鬱症、焦慮症的常見族群，自殺行為以衝動型居多。台大公衛學院健康行為與社區科學研究所副教授張書森引用國際研究指出，自殺者中，24-74％屬衝動型自殺，這類民眾從產生想法到實際行動，僅相隔不到一小時。

為改善自殺問題，心口司推動《自殺防治法》，並在19日完成三讀。該法明定各主管機關建立機制，降低民眾取得高致命性自殺工具、實施高致命性自殺方法的機會。該機制亦是自殺防治專家所認可，有效減少衝動型自殺的方式。

以高致命性工具巴拉刈為例，去年奪走185人的性命，其中35人屬於意外。諶立中表示，除了巴拉刈的禁用，心口司與其他單位，下一步將針對木炭的取得、高樓的管理機制進行討論，例如木炭是否放在高處、高樓圍牆是否增高等。另根據該法規定，媒體若不當報導自殺細節，可處最高100萬元的罰鍰。

心口司提醒民眾，遇到困擾時，可撥打安心專線0800-788-995。7月1日起，該專線將改為1925，方便民眾記住。

(中時 )