蔡英文總統上午接見瓜地馬拉共和國駐台大使亞谷華(Olga Maria Aguja Zuniga)，總統致詞表示，現在瓜地馬拉咖啡在臺灣非常有名，去年台灣從瓜國進口咖啡的金額，超過1,200萬美元，創下歷史新高，這也是因為亞谷華大使大力推動「咖啡外交」，讓雙方的合作能夠有豐碩的成果。

總統說，過去三年多來，台灣和瓜地馬拉互動非常密切，不僅她到瓜地馬拉訪問，今年莫拉雷斯（Jimmy Morales）總統也率團來訪，台瓜兩國之間的重要交流活動，都少不了亞谷華大使的協助。

總統指出，除了咖啡，亞谷華大使也把瓜地馬拉及馬雅文化帶進台灣；特別舉辦的瓜地馬拉手工藝展，還有邀請瓜地馬拉藝術家來台舉辦個展，這些活動都讓台灣人民更認識台灣的友邦，也深化兩國的互動和情誼。

總統說，過去不論是國際書展或國際觀光展覽會，在各類的交流活動中，都有亞谷華大使的積極參與。「我要再次感謝您所做的一切，特別是在去年，台灣遭逢許多外交挑戰的時刻」，亞谷華大使以實際行動力挺台灣，深深感受到來自友邦的堅定支持。

總統表示，亞谷華大使是台灣的堅實夥伴，也會是台灣在瓜地馬拉的最佳代言人。希望她未來繼續給予台灣最大的支持，一起提升台瓜兩國邦誼，也歡迎她隨時回台灣探訪老朋友，並祝福新職一切順利，也請她向莫拉雷斯總統表達敬意。

(中時 )