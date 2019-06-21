台北市長柯文哲接受市議員高嘉瑜、名嘴黃暐瀚專訪，被問及2020相關議題。柯坦言自己猶豫不決，決定參不參選的關鍵就在於，現在檯面上參選人當選後「會讓台灣變怎樣」。他並炮轟目前藍綠參選人，先是批蔡英文總統因為核食公投不被日本政府信任、處理人事案以及查弊都做不好，接著又質疑高雄市長韓國瑜一席「若要一國兩制，除非over my dead body」恐失大陸信任。

柯文哲指出，台灣處在美中超級大國的夾縫中，雖說要靈活，但也要可靠性。他最近去日本就發現，日本政府對小英評價不高，因為蔡英文曾對日方承諾會解決核食進口問題，甚至對日方保證公投不會過，結果拖2年、最後公投還過了，「謝長廷被叫進外務省，遞交正式的抗議書」，日本政府因為這個火大抓狂。

柯文哲認為，政府要有勇氣講實話，核食這件事，如果講「禁止核災區食品進口」，大家當然都同意，但如果是講「依照歐美標準」，那公投就不一定會過；東京迪士尼位在千葉縣，台灣人每天去那邊玩，吃的每一餐都是核食，這就是要去說服民眾跟國際接軌。

接著他談到蔡政府內政上的問題。柯文哲認為，蔡英文常常把「沒辦法當成有辦法」，例如2016年不處理扁案、管中閔以及吳音寧的人事案，還有2018白綠分手，「這都是在搞什麼鬼？」此外，如果是他當總統，貪汙也會少掉，「出現慶富案，以我的個性，會死多少人？兆豐案辦到哪？我一定大屠殺！」

另一方面，他也談到，很多人批評他沒有中心思想，但其實他的中心思想就是台灣整體利益，反而別人的中心思想是「選舉要贏」；以這次香港反送中事件來說，很多人就寫藉此踹大陸一腳，韓國瑜講「over my dead body」，難道不會失去大陸信任？習近平會怎麼想？你都進中聯辦了！

他認為，鴻海董事長郭台銘能力沒問題，但「會不會是董建華二號？會不會受大陸控制？」這是郭要對人民說明的；那若是韓國瑜當總統，「不敢想像」。

柯文哲另透露，在自己與民進黨之間「穿針引線」的人當然很多，例如對方會找他的幕僚蔡壁如、周榆修、民政局長藍世聰去聊天。不過，對他來說，還是很猶豫（要不要選），市政做到一半，不像韓國瑜剛開始、什麼都還沒做，反而沒負擔。

柯文哲稱，影響他參選與否的關鍵，在於現階段可能勝選的人，會讓台灣變怎樣？否則他很清楚若是他來當總統會是怎樣，就是用在台北市那套，每天7點半上班、大大小小事情親自盯，會很累。

(中時 )