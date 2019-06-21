縣長徐榛蔚（右二）偕同大佛藝術家洪啟嵩（左二）等人觀賞大佛畫作。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（右二）等人要踏上大佛畫作前必須穿白襪，以示恭謹。（范振和攝）

世紀大佛禪畫名家洪啟嵩為大佛進行最後的描金動作。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（左二）、大佛畫家洪啟嵩（左三）、台開集團董事長邱復生（右二）等人參與大佛描金披哈達儀式。（范振和攝）

世紀大佛禪畫名家洪啟嵩（中）等人為「大佛亮相」聯合揭碑。（范振和攝）

金氏世界紀錄認證的世界最大的畫，在花蓮洄瀾灣完整亮相。（台開公司提供）

國際知名禪畫藝術家洪啟嵩創作高168公尺、寬72.5公尺，面積超過1萬2000平方公尺的大畫，約50層樓高，30座籃球場規模，21日於花蓮洄瀾灣首度展開全畫，締造「世界上最大畫作」的金氏世界紀錄。

去年這幅大佛畫作於高雄展覽館局部展出時，就吸引了國際目光，今天夏至日，洪啟嵩所繪的「世紀大佛」，在花蓮洄瀾灣舉行金氏世界紀錄「世界最大的畫」認證儀式，初次完整亮相，連洪啟嵩都說他是第一次看到大佛全貌。

「世紀大畫-金氏世界紀錄認證儀式」今天上午8時左右，由認證官美國籍路易士實際丈量，確認168公尺高。在洄瀾灣花蓮新天堂樂園戶外，清晨4時完全展開，迎接夏至第一道曙光。很多人一生難得一見，呼朋引伴前往感受心靈療癒場域，絡繹不絕。

洪啟嵩用台灣的光榮，高科技的布料與顏料，畫出大家心中的真善美聖。他花了17年、6025天、14萬8920小時，創作《世紀大佛》畫作。他表示，2001年，阿富汗巴米揚大佛被炸毀，重擊了世人的心靈，他當下發願將獨力完成「世紀大佛」巨畫，讓佛陀和平非暴力的精神永存人間。

為了完成這個史無前例的浩大工程，洪啟嵩開始一步一步地進行大形的書畫，嘗試不同材質、顏料，實踐這個不可思議的心願，與台灣頂尖材料學者及紡織界專家通力合作，更有美國的力學專家加入此項工程，以特製的畫布彈性係數、密度、厚度等，進行力學計算、電腦模擬，模擬大佛完成後，懸掛時的呈現狀況，這是人類藝術創作的極限挑戰！

台開集團董事長邱復生說，去年2月6日花蓮發生強震，傷亡慘重，台開集團於災後會同洪啟嵩禪師舉辦「大佛賜福節」，祈願花蓮平安吉祥，今年4月間，花蓮又發生震，所幸並無重大災情，今天花蓮日出節，大佛來到洄瀾灣，就是要為花蓮、為台灣、為世界祈福。

「願有多大，力就有多大！」縣長徐榛蔚提及花蓮陸海空的交通現況與願景後，期盼藍綠不再惡鬥，要拋開政黨偏見，台灣要和諧向前，讓世界看到洪大師的大佛畫作，再以慈悲願力扶助花蓮。

一行人並穿上白襪前往佛身，觀看洪啟嵩做最後的描金動作，隨後為參與「大佛亮相」揭碑典禮，巨大蛇紋石背後，記錄著世紀大佛歷史，在高溫艷陽天下，每個人揮汗如雨，只有禮佛的誠心，沒有絲毫怨言。

(中時 )