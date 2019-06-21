基金公路因銜接台62線快速公路和國道3號，造成假日時，通往萬里、金山的車輛大量湧入基金公路，形成塞車。（張穎齊翻攝）

針對台62線跨越基金二路延伸萬里說明會，立委蔡適應建議，不要從中崙里的位置銜接，應另覓直達萬里的延伸道。（張穎齊翻攝）

針對台62線跨越基金二路延伸萬里說明會，中崙里長李源林表示公路總局提出的3個方案，還是都會讓車流進入基金公路。（張穎齊翻攝）

公路總局邀集民代與居民在中崙里民活動中心，舉行台62線跨越基金二路延伸萬里可行性研究說明會。（張穎齊翻攝）

基隆市安樂區人口近年大幅成長，加上每逢假日通往萬里、金山的觀光客眾，造成基金公路經常嚴重塞車，為改善交通，公路總局邀集民代與居民進行說明會，討論台62線跨越基金二路延伸萬里的可行性。立委蔡適應建議，不要從中崙里的位置銜接，應另覓直達萬里的延伸道，減少車流匯入基金公路的影響。

公路總局第一區養護工程處副處長陳貴芳說明，台62線跨越基金二路延伸萬里可行性研究的3個方案，包含一、跨越基金二路延伸銜接萬里漁港方案，二、跨越基金二路延伸銜接萬里漁港的長隧道方案，三、跨越基金二路延伸銜接台 2 線 54.15K湖海路口前的方案。其中，一、二皆為跨越基金二路後，經中崙里、內寮里直接銜接萬里地區。

「都反對！」中崙里長李源林表示，這3個方案還是都會讓車流進入基金公路，台62線基金公路交流道未來若施作工程，除了期間冗長、還要拆掉原本交流道，會影響居民生活品質，建議另外研究新的外環道，讓車流直達萬里。

議員陳薇仲建議，不要只是從工程的面向來研究，應從大眾運輸的角度提供更多直達萬里、金山的運輸選擇、直達方法。

蔡適應則做出總結，指出公路總局答應在年底前全段排程刨鋪外，未來他希望台62線延伸道路，不要從中崙里的道路進出，建議另覓直達萬里的延伸道。

陳貴芳則說，此次可行性研究，主要還是廣納各方的看法，不一定會進行，會後會將意見帶回去研討，希望與居民站在一起，解決交通雍塞問題。

(中時 )