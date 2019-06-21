美F-35戰機53項新技術大升級

儘管因為各種性能的問題遭到詬病，美國第5代聯合打擊戰機F-35仍持續進行軟硬體更新與升級，在最新版第4批次(Block 4)的F-35總共新增了53項新技術升級，包括控制無人機與機器人僚機的能力、大幅增加航程的油箱、著陸防撞系統以及多種目前還不能公開的機密升級項目，這些項目都是針對未來與中共、俄羅斯進行大國競爭所需。

據《大眾機械》報導，為保持F-35戰機在全球的領先優勢，F-35的第4批次升級項目涵蓋極廣，聯合打擊戰機項目開發前後已進行了20多年，其中部份項目在設計之初並未出現，例如人工智慧機器人技術，直到最近相關技術更加成熟後才被列入F-35的升級項目內。購買F-35的美國軍方和盟國也都希望新購入的戰機能擁有這些新的技術。

Lockheed Martin F-35 VP Greg Ulmer shows some details on Block 4 roadmap at #PAS19. Includes unmanned teaming and missile defense capability. We reported addition of 600-gal. external fuel tanks last week. pic.twitter.com/Sece4IzcZh — Steve Trimble (@TheDEWLine) 2019年6月17日

報導說，第4批次採用了53項新技術，主要目的是對抗俄羅斯和中共等實力相近的競爭對手。《空軍雜誌》指出，這些升級不會改變飛機的外觀或基本結構，大部份升級主要是透過在軟體中執行新功能或增強功能，大約8成屬於更新軟體，硬體更新佔2成。這些升級將分階段推出，每年4月和10月進行更新，時間從2019年至少持續到2024年。

在此之前，多數現役的F-35使用一個名為「技術更新3號」(Technology Refresh 3)套件，內容包括一些新的硬體如座艙內顯示器、系統記憶體與較快的中央處理器。第4批次的新升級項目大略分類如下：

1.新武器：將支援風暴錘(Stormbreaker)智慧滑翔炸彈（以前也稱為小直徑炸彈II）和其他盟國的武器，例如英國短程空對空導彈ASRAAM和流星導彈，土耳其與洛馬研發的防區外導彈（SOM-J），以及康氏柏與雷神(Kongsberg / Raytheon)共同研發的聯合攻擊導彈(JSM)。

2.電子戰與通訊系統更新：包括11項雷達和電子光學更新以及13項電子戰更新，加強探測與電子干擾能力。

3.著陸防撞系統(GCAS)：用以防止飛行員發生空間迷航問題，例如日本F-35A墜機，如果早些使用此一系統將能避免此一意外事件。

4.增程油箱：為與其他大國作戰，F-35的航程有必要增加，這次將設計600加侖外掛油箱，雖然會影響隱形功能，但在還沒有找到更大的內部燃料空間前，也只有此種解決方案。

5.無人僚機：飛行員操控的無人僚機可以應對複雜威脅環境，其功能包括探測敵方防空系統、電子干擾等。

6.其他升級：據《航空周刊》(Aviation Week) 與航天技術公司( Space Technology)在巴黎航空展上分享的訊息顯示，這類升級包括使用紅外攝影與分佈式光圈系統來加強擊落彈道導彈的能力。此外還有一種稱為「開放式架構」更新，有助於加速未來與海軍、陸軍的整合。

最後，報導說，第4批次很顯然還包括由洛馬公司著名的「臭鼬工廠」(Skunk Works)所研發一些機密升級項目，這個負責SR-71 黑鳥與U-2偵察機的神秘單位到底為F-35添加了什麼戰力，目前還屬機密等級，從抗干擾到雷射武器裝置都有可能。

(中時電子報)