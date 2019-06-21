香港反送中行動未停歇，台灣反中情緒也高漲，連帶影響拋出「兩岸一家親」等說法的台北市長柯文哲，兩岸論述飽受質疑、年輕族群支持度也下滑。他接受市議員高嘉瑜、名嘴黃暐瀚專訪時強調「反共也不一定要反中，反中也不一定要嗆中」，且當大陸有新疆、西藏、香港問題時，台灣優先順序並不是那麼高，「台灣對大陸一點都不重要，是小英把它變重要了」。

柯文哲表示，台灣200萬人在大陸求學、工作，有38萬陸配在台灣，去年台灣對大陸出超850億美金，另外，總貿易額出口40％、進口20％是對大陸，「沒有任何官方正式管道，這可能嗎？」

由於外界認為他的兩岸論述模糊，未明確表態支不支持九二共識，且若日後作為總統，勢必會面對陸方要求表態的壓力。對此，柯文哲坦言，對，所以他只能考55分、考卷一定不及格。

柯文哲進一步說明，所以為什麼他要提「五個互相」，其中「互相諒解」就是要知道彼此的困難，「反共不一定要反中，反中也不一定要嗆中。」他還說，共產黨想打台灣這是終極目標，但當他有新疆、西藏、香港問題，台灣優先次序不是那麼高，「台灣對大陸一點都不重要，小英把它變成重要了」，雖然這樣講，她一定不服氣。

柯也說，若自己有機會跟大陸國家主席習近平講話，要告訴他國家主義、民族主義就像騎虎難下，應該要加以控制，「你們維穩的錢比國防還多，大家不要騙！」

至於雙城論壇，柯文哲表示，沒有通關密語，但也不要讓人家覺得去中國化、去蔣化、當美國打手，像是要買軍購，就明講「我背後有美國老大」，大家互相諒解。

柯文哲還抱怨，2017世大運不是風光辦完了？蔡英文還以中華民國總統身份上去講話，民進黨如果很行，當初自己去跟大陸講，結果他幫忙處理完，還要被踹一腳；2016年里約奧運青天白日滿地紅國旗衣被趕出場，2017世大運國旗還可以進場，辦完大家還很高興，不像東亞青運不見了，你要選哪樣？國際現實就是這樣，民進黨有辦法的話，自己去溝通。

(中時 )