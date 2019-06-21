不少在桃園機場枯等的旅客，累得就地休息。（范揚光攝）

由於勞資雙方談判破局，長榮航空空服員20日發動大規模突襲式罷工，導致21日共有45個航班取消，影響將近1萬名旅客，許多旅客21日一早就前往桃園機場排隊，地勤人員也全力協助簽轉其他航班，由於長榮已提前做好準備，現場秩序大致良好，但對於罷工空服員動輒犧牲旅客權益，不免抱怨連連。

帶領學生前往馬來西亞、印尼及新加坡見習的明志科大林老師說，罷工當日就已經得知隔日班機取消，不過自己21日還是凌晨3點多就趕到機場，看能否幫大家找到其他班機，雖然造成不便，不過林老師苦中作樂地說，就把搭機遇到罷工，當成另類的學習經驗吧。

長榮航空表示，21日原本簽派96個航班，結果取消45個航班，估計約1萬名旅客行程延誤，不過隨著罷工時間拉長，從國外回台受阻的旅客也勢必增加，對此長榮航空說，已經動員所有可以值勤的機組員，務必讓罷工衝擊降到最低。

長榮空服員罷工首日晚間，千名空服員在長榮航運大樓前靜坐

(中時 )