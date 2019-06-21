桃園市空服員職業工會昨天發動突襲罷工，據工會統計，截至昨天下午至今，不到24小時的時間，已有超過1400名桃園市空服員職業工會長榮分會會員至現場繳交護照、台胞證及工作證等「罷工三寶」，超乎工會預期。

工會表示，工會已與保全公司合作，將會妥善安全的保護所有會員的證件至罷工完畢。工會強調，與資方的協商管道始終敞開，如果長榮航空沒有善意要進行協商，空服員工會願意拜會行政院，希望先與官方進行溝通，讓爭議早日化解。

長榮空服員罷工首日晚間，千名空服員在長榮航運大樓前靜坐

(中時 )