空服員工會：逾1400名會員繳交罷工三寶 14:022019/06/21 中時 林良齊、 吳梓鍹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員已有超過1400名繳交出三寶證件。（圖／呂筱嬋） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會昨天發動突襲罷工，據工會統計，截至昨天下午至今，不到24小時的時間，已有超過1400名桃園市空服員職業工會長榮分會會員至現場繳交護照、台胞證及工作證等「罷工三寶」，超乎工會預期。 工會表示，工會已與保全公司合作，將會妥善安全的保護所有會員的證件至罷工完畢。工會強調，與資方的協商管道始終敞開，如果長榮航空沒有善意要進行協商，空服員工會願意拜會行政院，希望先與官方進行溝通，讓爭議早日化解。 長榮空服員罷工首日晚間，千名空服員在長榮航運大樓前靜坐 (中時 ) #工會 #罷工 #空服員 #會員 #職業 也許您會感興趣 推薦閱讀 空服員罷工 工會轟長榮協商毫無誠意 15:452019/06/20 生活 旅行公會不滿：強烈譴責突襲式罷工 18:222019/06/20 生活 空服員罷工全文 「盼政府看到勞工與財團資源分配的巨大差異」 19:112019/06/20 生活 700人空服員集結罷工 工會：沒有設定期限 19:012019/06/20 生活 空服員工會宣言：讓台灣朝向一個更有尊嚴的時代 19:112019/06/20 生活 空服員公會要搭舞台 資方拒絕數度爆衝突 20:292019/06/20 社會 火爆罷工！內勤怒嗆空服員：滾回家當媽寶 20:512019/06/20 生活 長榮空服員靜坐抗爭持續 資方協調中 21:212019/06/20 生活 長榮空服員罷工 將排班靜坐 00:182019/06/21 社會 空服員罷工 長榮客服：空服員應該面對旅客 02:492019/06/21 社會 生活熱門新聞 空服員罷工班表曝光！網驚：工會奴性堅強 - 生活 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 空服工會玩過火 引爆長榮「公主內戰」 - 生活 - 中時 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 劇烈天氣周日來襲 下周四恐有颱風接近 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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