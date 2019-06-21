社會團體629上凱道 反兒虐反霸凌 14:102019/06/21 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市文明人權服務協會等社會團體21日在立法院舉行記者會表示，將舉辦「629上凱道力挺小白花」活動。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市文明人權服務協會等社會團體21日在立法院舉行記者會表示，將舉辦「629上凱道力挺小白花」活動，呼籲社會大眾29日一起到凱道，共同發出反霸凌、反兒虐、反酒駕的聲音，為兒童打造更安全的生活環境。 (中時 ) #霸凌 #酒駕 #社會團體 也許您會感興趣 推薦閱讀 教育部指散布性平謠言 孫繼正批霸凌要求公開辯論 16:172019/06/17 政治 封閉台74道路 警3小時抓23起酒駕 18:172019/06/17 社會 夜闖宿舍摸下體 世新男大生互控性霸凌 13:202019/06/18 生活 入監先修班？酒駕再犯體驗被關 16:242019/06/18 社會 霸凌同學遭肉搜 律師老爸道歉 04:102019/06/19 社會新聞 再曝霸凌影片 世新男大生又嗆：垃圾 08:562019/06/19 生活 世新霸凌片瘋傳 母轟兒：你憑什麼沾爸爸的光？ 11:012019/06/19 生活 世新大學「娘娘腔」霸凌事件 副校長：沒吃案 17:262019/06/19 生活 回應世新大學霸凌案 陳清河：粗暴言行不對 18:272019/06/19 生活 世新宿舍爆霸凌 許常德轟：父母長期縱容 11:522019/06/20 娛樂 生活熱門新聞 空服員罷工班表曝光！網驚：工會奴性堅強 - 生活 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 空服工會玩過火 引爆長榮「公主內戰」 - 生活 - 中時 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 火爆罷工！內勤怒嗆空服員：滾回家當媽寶 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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