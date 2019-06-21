台北市文明人權服務協會等社會團體21日在立法院舉行記者會表示，將舉辦「629上凱道力挺小白花」活動，呼籲社會大眾29日一起到凱道，共同發出反霸凌、反兒虐、反酒駕的聲音，為兒童打造更安全的生活環境。

(中時 )