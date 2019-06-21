長榮航空立立牌告知旅客相關處理訊息。（陳淑娥攝）

零星旅客至長榮櫃台詢問轉乘資訊。（陳淑娥攝）

取消澳門及無錫航班，國際線長榮櫃台十分冷清。（陳淑娥攝）

空服罷工21日進入第2天，台中機場部分，長榮取消國際線台中－澳門、台中－無錫來回共4班次，上午有零星旅客到櫃台諮詢，希望能協助轉乘；國內線部分自台中起飛共14航班，暫不受影響正常起飛。長榮官網下午顯示，22日也將取消來回共6航班，分別為台中－廣州、台中－澳門、台中－深圳。

長榮21日取消台中機場國際線來回共4航班，分別為10點15分BR815台中－澳門、12點40分BR816澳門－台中以及15點35分B72596台中－無錫、18點55分B72595無錫－台中，長榮前一晚已在官網公布相關訊息，並逐一發簡訊通知旅客。

BR815台中－澳門10點15分航班訂位為額滿，上午有零星旅客到櫃台洽詢，希望能協助轉乘其他航空公司班機。

長榮官網已公布22日取消航班，台中機場部分來回共6航班，分別為8點30分B7519台中－廣州、15點20分BR819台中－澳門、16點30分B7587台中－深圳；11點40分B7520廣州－台中、12點40分BR816澳門－台中、19點35分B7588深圳－台中。旅客可隨時上上官網查詢相關訊息，以維護自身權益。

長榮空服員罷工首日晚間，千名空服員在長榮航運大樓前靜坐

(中時 )