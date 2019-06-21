台南大學與聯電文教基金會產學合作，連續13年針對臨近國中、國小弱勢學童，提供課後輔導計畫，至今已為千餘名學童免費課後補習，聯電課輔中心21日舉辦畢業典禮，學生以茶代束脩感謝老師，帶著祝福邁向人生新里程。

南大聯電課輔中心是台南大學與聯電科技成立的文教基金會雙方合作的「臺南市播撒希望種子課輔計畫」，已進行13年，由基金會出錢，南大出師資，找鄰近南大的國中、國小學校弱勢學童進行課後免費補習與生活輔導，是產學攜手為弱勢學童提供教育資源的案例。

聯電課輔中心目前有50名學生，南大找來45名老師與師培生，每天晚上6時至8時，免費為這群學生進行英、數、科學、體適能以及生活輔導等課程，不定期舉辦各式活動，提供學生參加。

課輔中心20日為國小6年級與國中3年級舉辦畢業暨結業典禮，老師帶著國一與國二學生搭檔主持，用抒情歌曲表達師生在課輔班度過的美好時光與祝福。並以舞蹈迎接新進學生

聯華電子科技文教基金會經理何蕙萍與南大師長一起到場為課輔學生打氣，所有在校與畢業的課輔學生以茶代替束脩，感謝課輔教師的指導與鼓勵，傳達感恩之情。

何蕙萍表示，感謝南大學生在聯電課輔中心擔任課輔教師與志工，用愛灌溉這群社會小種子們。

(中時 )