這大概是工運史上的最大笑話了！就在空服員工會預謀罷工後，工會大陣仗開記者會，通篇批評長榮「早就對罷工有所準備」，不如把誠意拿來協商。我們想問的是，所以只許工會報復式罷工，長榮不許有所因應？

用比較「江湖味」的說法，當工會對長榮及所有旅客如此不仁，長榮為何要有義？

比較客觀地說，如果華航已經罷工兩次、如果空服工會罷工都喊這麼久，長榮還完全沒有任何因應措施，這就是麻木不仁。對於隨時可能降臨的罷工，做好準備哪裡有錯？

看看工會說詞，有多麼荒腔走板、有多麼自以為是。工會的說法是，在工會宣布罷工後，長榮公司隨即寄發內部信給員工，其中提到罷工期間支援服勤提供額外津貼等，公司其實早就對罷工有所準備。

打從工會揚言罷工那天，長榮就應該、也必須進入備戰狀態，「兵不厭詐、這是戰爭」這句話大家已經聽到爛了，且當工會綁架被洗腦的空服公主們，都已經癱瘓公司、甚至不理性的擋在門口，這樣還能不反擊？

對已殺紅眼的工會，現在只想到要壯大工會勢力的禁搭便車條款，還有可以撫慰心靈的日支費調升，其他人都該被犧牲，對於所有人對輸運所做的努力，都變成「沒誠意」。

當年工會策動空服員請颱風假，成功癱瘓長榮航班，讓法人、股東、甚至是全球航空同業對治軍嚴謹的長榮集團，能否妥適處理外部勢力介入打上問號，長榮當然要雪恥。

說得更露骨些，當空服工會本來就打著要罷工的念頭，沒有誠意協商、甚至連要罷工的布條都準備好、可以立馬變臉宣布罷工，工會難道沒有準備？怎麼不拿鏡子照照自己？

對於誠信破產的工會、對於只想癱瘓長榮航空運作、把旅客當籌碼的行徑，其實真的沒有資格再談誠意。如同半夜吹哨，只是更削弱爭取勞權的正當性，玩掉輿論支持。

(中時 )