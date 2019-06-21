蒙西到華中煤運鐵路（以下簡稱蒙華鐵路）是大陸最長運煤專線，湘贛段電力接觸網的最後一根導線今天（21日）在湖南瀏陽跨馬站架設完成，代表該區段正線接觸網順利貫通，全線預計10月1日建成開通。

蒙華鐵路北起內蒙古浩勒報吉站，終點為江西省吉安市，途經內蒙古、陝西、山西、河南、湖北、湖南、江西等7省區，全長1814公里，設計時速120公里，是大陸新建國鐵I級，大陸首條軸重最重、線路最長、覆蓋面最廣的煤運專用線，比大秦鐵路長了2倍多。

在這條新的運煤鐵路線上，湘贛段是施工最難區段，也是全線橋隧最多的一段，包括橋樑139座、隧道48座。針對隧道內接觸網安裝精度控制難題，工程人員採用數位化鐳射接觸網檢測儀，將檢測資料誤差控制在5mm之內；其次，採用「接觸網機械落錨設備」等新研製的大型機械，保證接觸網導線平直度誤差不超過千分之二，確保開通後供電系統的安全穩定運行。

(旺報 )