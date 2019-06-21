高雄市長韓國瑜再創先河，晚間以騎乘機車方式體驗市區路平效果，並透露屁股還是顛三下，仍需要努力。韓國瑜市長務實行政作風，庶民自然有感。

近期各種黑韓手斷不斷，黨內外各路人馬夾擊下，風雨過後，根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，目前韓國瑜不僅黨內穩定領先郭台銘約8個百分點；在藍綠白「三腳督」賽局中韓國瑜也保持領先，顯示韓國瑜已擺脫亂流。

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(中時電子報)