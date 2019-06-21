大政治大爆卦-無色覺醒》雖有內外夾擊 韓民調回升打臉 14:132019/06/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜再創先河，晚間以騎乘機車方式體驗市區路平效果，並透露屁股還是顛三下，仍需要努力。韓國瑜市長務實行政作風，庶民自然有感。 近期各種黑韓手斷不斷，黨內外各路人馬夾擊下，風雨過後，根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，目前韓國瑜不僅黨內穩定領先郭台銘約8個百分點；在藍綠白「三腳督」賽局中韓國瑜也保持領先，顯示韓國瑜已擺脫亂流。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩樣情！韓國瑜去年過生日 對比一看這幕後鼻酸了 00:022019/06/17 生活 蔡英文剛贏初選 李正皓：雙殺韓國瑜已上演 09:432019/06/17 政治 韓國瑜突襲訪立院 籲防疫不分藍綠 04:102019/06/18 話題觀察 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 06:292019/06/18 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ 10:522019/06/18 政治 旺旺中時最新民調：蔡郭夾殺 韓國瑜擺脫亂流穩定領先 22:252019/06/20 政治 韓國瑜的初選會被假民調沒收？ 04:092019/06/21 論壇廣場 旺旺中時最新調查！擺脫亂流 民調回溫！韓國瑜穩站第一 04:102019/06/21 政治要聞 揪網紅逛夜市 韓國瑜愛吃七里香 04:102019/06/21 地方新聞 吳音寧轟韓身邊都黑金體系 韓國瑜回一句 11:342019/06/21 政治 政治熱門新聞 吳音寧轟韓身邊都黑金體系 韓國瑜回一句 - 政治 一張圖證明 韓國瑜台中造勢人氣有多狂 - 政治 藍帥哥議員驚爆小三？網：老婆打死你！ - 政治 軍機降落上海機場？他嗆蘇揆：真正唬爛王！ - 政治 林佳新：人民多渴望改變 韓國瑜就有多大機會 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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