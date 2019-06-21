伊朗擊落一架美軍無人機、被美國總統川普稱「鑄下大錯」後，外媒披露披川普原本批准空襲部分伊朗境內的目標，執行任務的戰機與艦艇皆已到位，但最後卻縮手，任務臨時喊卡。

川普原本批准空襲部分伊朗境內的目標，以報復伊朗擊落美軍無人機，但卻在最後一刻縮手。

紐約時報引述高層官員指出，為了報復伊朗擊落美「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機，美國原本計劃20日晚間攻擊如雷達和飛彈連隊等少部分伊朗目標，但任務臨時被叫停，所有原先到定位準備攻擊的機艦均沒發射武器。

在伊朗擊落美無人機後，川普20日整日都在與國家安全事務助理及國會議員討論伊朗問題，他一度推文說「伊朗鑄下大錯」，但隨後改口說「很難相信這是故意的，如果你想要知道真相的話」、「我想這可能是不聽令的蠢人所為」，外界認為川普無意讓中東局勢更加緊繃，似乎刻意降溫。

報導指出，目前還不清楚究竟是川普臨時改變主意，還是因後勤或戰略問題迫使川普政府改弦更張，也不清楚後續會否重新展開空襲。若此次攻擊成真，將為川普任內第三次在中東地區動武。川普曾在2017年及2018年因懲罰敘利亞以化武攻擊平民，兩次對敘利亞動武。

(中時電子報)