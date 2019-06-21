香港多個團體日前就《逃犯條例》修訂引發的爭議提出多個訴求，因港府未有在最後通牒前給予回覆，故示威者發起不合作運動。今（21）日行動升級，警方表示，發現有示威者在夏愨道一帶刻意堵塞道路。警方中午12時派出談判專家，欲與示威者對話但不成功，示威者大喝倒采，談判專家被迫返回警總。

據港媒報導，警察公共關係科高級警司余鎧均表示，今早10時50分，有人群開始聚集在夏愨道造成阻塞，令車輛無法駛過，其他道路如軍器廠街、告士打道一帶，亦有阻塞情況。警總外有大量人群聚集，對市民提供緊急服務造成嚴重影響。

港警呼籲市民盡快離開，因為接近中午12時將會有更多市民及車輛出入。警方強調今次不是清場行動，並尊重市民和平表達的權利，稍後會安排談判組專家，協助夏愨道及其他道路市民離開。

警方派出談判專家，欲與示威者對話但不成功，示威者不願與之談判，專家被迫返回警總。示威者在現場高叫「沒有暴動，只有暴政，盧偉聰下台」等口號，批評警方自行放棄與示威者的談判機會，行為可恥，要求香港警務處處長盧偉聰道歉及下台。

下午13時，有示威者兩次向警總外牆掟雞蛋，但未丟到站在防線後方的警員，其中一次更丟到屋頂上。另外，警總曾一度噴出啡色氣體。部分示威者轉戰包圍灣仔稅務大樓，前往上班的香港市民未能入內，大樓部分出入口已落閘，不能出入。

港警公布，由於灣仔軍器廠街一帶道路被嚴重阻塞，灣仔警署報案室服務暫停。

(中時 )