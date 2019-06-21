長榮航空員工持續罷工，行政院長蘇貞昌今天喊話長榮勞資雙方趕快達成協議，強調最重要的是不能影響旅客的權益。

蘇貞昌表示，政府實在很不願意看到罷工，罷工是勞工朋友爭取權益的一個手段，但是希望最後能夠達成協議。蘇貞昌說，一看到長榮罷工，政府就啟動原先就已準備的各種機制，讓乘客受到的影響最小。

至於政府因應措施，蘇貞昌強調，包含三大面向，一是疏運旅客，協調其他航空公司協助疏運，若有不足，軍機支援外島疏運，並啟動鐵公路疏運計畫；二是即時通知，已要求長榮及立榮要在機場、官網和APP揭露航班異常情形；三是轉乘專櫃，若旅客滯留機場將安排轉乘專櫃，視需要安排轉運。

蘇貞昌指出，政府一再呼籲勞資雙方趕快達成協議，並由勞動部、交通部出面希望促成協議，一方面也啟動各種機制，包括國防部出動軍機等，如果有必要會從各方面幫忙，希望最後能夠圓滿落幕。

(工商 )