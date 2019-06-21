第34屆東盟國家峰會將於6月22日在泰國登場，東盟十國如何在美國的印太戰略構想中表態引人關注。峰會即將舉行之際，美國國防部負責印太安全事務的助理部長薛瑞福呼籲，東南亞國家作出正確選擇。敦促東南亞國家在美陸兩國之間要選擇獨立、自由、公平、開放的夥伴關係。

在華盛頓舉行的「美國—東盟商會35周年晚宴」演講時，薛瑞福指出，美國川普政府正從「全政府」戰略出發，努力促進實現在太平洋地區實現自由開放的願景，並呼籲東南亞國家作出正確選擇。薛瑞福表示，我們認為，這個願景建立在一些持久的原則之上，這些原則是廣泛的共識，盡管可能沒有被普遍堅持。

面對部分國家不想在大陸與美國之間做選擇，薛瑞福表示，你可以說不能在國家之間或首都之間做出選擇，但你能選擇和平解決爭端、你能選擇保護知識產權的、自由、公平、互惠的貿易和投資、你能否選擇支持遵守包括航行自由和飛越自由在內的國際規則和規範。薛瑞福稱，「這些東西不是美國的立場、原則或價值觀，而是更具普世意義的 」。

薛瑞福強調，印太地區是美國的「優先戰場」。他稱，美國的印太戰略也公開邀請地區夥伴作出貢獻。並呼籲，美國期待與東盟成員國一起以實際可行的方式維護國際理想。希望合作夥伴在自己的防務上投入足夠的資金，以加強威懾，採取行動，維護基於規則的國際秩序，保持公平競爭。

他指出，美國希望各國加強合作，並仔細考慮軍售，因為你們不僅是在購買設備，而是在投資一種長期的關係。美方希望其他國家擴大與理念相近的國家的訊息共享，以確保自己的網絡安全可靠。它使我們保持聯係，也使我們安全。

東盟國家峰會將於6月23日在泰國曼谷召開，東盟十國如何在美國的印太戰略構想中表態引人關注。預計東盟成員國將發表一份有關「東盟印太願景」的文件。這份文件將強調東盟在這個地區的中心地位，但在東盟的立場表述上很可能模糊不清，原因之一是新加坡對印太戰略構想仍存有疑慮，而印尼等國急於推出東盟自己的戰略方案。

(中時 )