謝忻與阿翔路邊激吻，導致不倫戀曝光，但卻令外界好奇的，她雖是搞笑綜藝咖，卻是頂著英國倫敦大學金匠學院音樂系碩士光環出道，但為何戀情始終無下文，甚至最後淪為小三慘遭撻伐，對此醫師黃宥嘉就在節目中做出分析。

黃宥嘉在《新聞挖挖哇》指出，謝忻案例中可以看出成為小三的端倪，指出她為何要冒著承擔極大風險的後果，去勾引身為有婦之夫的阿翔?她表示女人身上都有致命弱點，就是孤獨又沒有伴侶，若此時周遭友人都結婚或有另一半，就會讓感情一路跌跌撞撞的她，萌生「無魚蝦也好」的念頭，最後走向一段難以收拾殘局，這也讓黃宥嘉感嘆：「有時候女生把自己降格了，不見得如外面所說那麼糟」。

至於Grace為何如此輕易原諒阿翔?黃宥嘉表示若阿翔如外界傳聞月入百萬，那怎樣都要原諒老公，畢竟誰都想過著豐衣足食的生活，只是原諒的有點太早了，但到頭來還是與「利益」脫不了關係。

(中時電子報)