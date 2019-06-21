香奈兒J12白色精密陶瓷腕表，18萬5000元。（CHANEL提供）

香奈兒J12黑色精密陶瓷腕表，18萬5000元。（CHANEL提供）

近來香奈兒J12腕表的討論度很高，不僅熠熠明星、名模爭相搶戴，香奈兒還在全球各大城市舉辦上市派對，昨日在台北松山文創園區登場的J12上市派對，更是巨星雲集。為何香奈兒如此看重J12？原來全新登場的J12全新進化再升級，不管是否已擁有J12，全新升級的J12有七個非買不可的理由，絕對值得擁有。

理由一：搭載全新自製機芯

機芯，是腕表的心臟。香奈兒去年投資2千萬歐元入股Kenissi機芯廠，就是為了今年新款J12上市做足萬全準備，全新J12採用自家研發生產的Caliber 12.1自動上鍊機芯，即是出自Kenissi機芯廠，鏤空圓弧造型的自動盤時尚簡約，如此美麗的機芯，自然表底要換上透過藍寶石水晶底蓋，好好欣賞一番。

香奈兒為了推出新款J12腕表，斥資買下Kenissi機芯廠打造自製機芯。（CHANEL提供）

理由二：COSC天文台認證

全新J12腕表功能再升級，不僅採用矽材質游絲、螺絲微調擺輪等，且獲得COSC天文台認證，計時更加精準且更加耐用。

香奈兒新款J12腕表獲得COSC天文台認證，更加精準。（CHANEL提供）

理由三：70小時儲存動力

原先J12腕表的動力儲存為42小時，新款J12因機芯運轉的功能更有效率，動力延長至70小時，大幅升級。

理由四：五年品質保證

一般腕表的保固期多半只有2年至3年，香奈兒新款J12腕表標榜堅固耐用，一口氣將售後服務和保固期延長至5年，更值得入手。

香奈兒新款J12腕表具備70小時儲存動力、5年保固的優勢。（CHANEL提供）

理由五：升級版抗磨精密陶瓷

香奈兒J12腕表的陶瓷表殼、表鍊和表圈皆源自拉紹德封（La

Chaux-de-Fonds）的G＆F Chatelain製表廠，今年新款J12腕表採用升級版一體成型抗磨精密陶瓷，耐磨度、抗腐蝕性大幅提升，且可抵抗紫外線、親膚恆溫和抗過敏。

香奈兒新款J12腕表採用升級版一體成型抗磨精密陶瓷，耐磨度、抗腐蝕性大幅提升。（CHANEL提供）

理由六：生產過程更環保

「環保時尚」是至高無上的終極目標，J12腕表的所有製程皆考量到能源消耗的最佳化，G＆F Chatelain製表廠將傳統煉金技術與全新元素分子化學完美結合，達到節能的目標，並做好原物料的回收再利用，更加環保。

理由七：機芯廠與ROLEX關係密切

香奈兒斥資買下的Kenissi機芯廠，在表界擁有舉足輕重的地位，它是瑞士腕表龍頭勞力士（ROLEX）兄弟品牌帝舵表TUDOR（帝舵錶）的機芯合作供應商，Kenissi將在兩年後搬至Le Locle擴建新廠房，新廠的另一半專為TUDOR生產機芯，這也意味了J12的機芯與ROLEX集團系出同源，奠定不可撼動的地位。

香奈兒G＆F Chatelain製表廠實行環保，腕表製程皆考量能源消耗的最佳化，並力行原物料回收再利用。（CHANEL提供）

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