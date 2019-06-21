內政部今天公布「單身青年及新婚育兒家庭租金補貼經費表」各縣市單身青年及新婚育兒家庭補助的計畫戶數「大小漢差很多」，人口數最多的新北市單身戶數有2155戶，家庭戶數有2744戶，補助金額最多的台北市單身戶數有1215戶，家庭有1416戶，補助金額最低的連江縣「最小漢」，單身戶數僅7戶，家庭戶數只有1戶。

內政部單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案規劃，新婚2年跟育有未成年子女者，比照現行租金補貼，依縣市別從3000元到5000元不等，共有4個級距。其中台北市為5000元、台中、新北、桃園、新竹(縣)市為4000元、高雄及台南為3200元、台灣省及金門連江為3000元。

單身租金補貼則是從2600元到4000元，共分3個級距，台北市為4000元、台中、新北、桃園、新竹(縣)市為3200元，高雄、台南、台灣省及金門連江為2600元。

其中台北市最熱門，單身及家庭的補貼金額全國最高，分別有4000元(1215戶)及5000元(1416戶)，新北市雖然金額較少，但補貼的戶數全國最多，單身3200元(2155戶)，家庭4000元(2744戶)，高於6都其他縣市。但連江縣單身補貼2600元(7戶)，家庭補貼3000元(1戶)，是全國金額及戶多最少的。

內政部表示，各直轄市、縣(市)單身青年計畫戶數是按內政部統計處公布的2017年12月底20至39歲未婚人口比率分配；新婚育兒家庭計畫戶數則是參照整合住宅補貼資源實施方案新婚家庭、懷胎家庭、育有未成年子女家庭戶數按比率分配。目前各直轄市、縣(市)計畫戶數為預估值，得依民眾申請及複審合格情形，在總戶數24000戶不變情況下檢討調整。

(中時 )