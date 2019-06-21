隨著近年健康意識逐漸抬頭，國人越來越重視自己與家人的健康。在眾多養生方式裡，其中以燕窩食補養生最廣為流傳，燕窩除了可維持健康、一直以來更是養顏美容的聖品。燕窩裡豐富的胺基酸及EGF表皮生長因子，是不論男性女性都適合的營養成分，尤其是燕窩中的燕窩酸含量是普通物質中燕窩酸含量的五十倍，因此也逐漸成為現代人天然養生選擇。比起外在保養，從內在的身體保養更是關鍵，但市售燕窩品項眾多，消費者該如何選擇真正適合自己有效滋補營養的燕窩？以下快速整理五大燕窩品牌特色，輕鬆挑選適合你的燕窩！

華益燕窩：

母公司為華益參藥行，到目前已經傳承到第三代經營。華益燕窩主打乾品燕窩，販售各式各樣乾燕窩，從燕碎、燕餅、燕條，都有詳細的介紹及販售，喜歡自己燉煮的話，絕對能在這裡找到合適的原料。另外也提供提供代客燉煮服務，可指定日期當天新鮮燉煮，冷藏宅配隔日到貨，即開即食。

老協珍：

來自迪化街的老協珍，除了燕窩產品外，也有滴雞精、人參精等許多不同的養生食品可選擇。燕窩是以特殊的「冷凍」方式保存，保存期限長達十二個月，需要食用的時候再進行加熱。另外也有推出許多料理及生鮮食品選擇，是產品相當多樣化的品牌。

潤燕窩：

近年來靠著「24k極濃燕窩」打入燕窩市場。以100%純燕窩濃度、完全不含一滴水的著名。也是市面上唯一「反倒也滴不出一滴水」的即食燕窩，營養價值最完整。有別於以往傳統燕窩產業，潤燕窩不論是從技術層面到包裝設計，都將傳統作法巧妙結合現代風格，致力將燕窩千年的食補養生智慧傳承下去。

老行家：

有分大瓶裝的即食燕窩和小瓶裝的即飲燕窩。適合家庭或夫妻兩人一起食用保養。即飲燕窩部分也推出普洱茶及番紅花口味。除了燕窩產品本身以外，還有許多燕窩相關製品，產品多樣化，禮盒另外有牛蒡茶、益生菌、近期也推出珍珠粉系列產品，不管是送親友或是長輩，都能找到適合的禮盒！

禧元堂：

除了燕窩外，也有珍珠粉、雪蛤等養生食品。燕窩強調選用天然的印尼爪哇島金絲白燕窩，絕不漂白或塗膠，主打特色是專人燉煮，在指定日期低溫宅配到府。另外，也推出各式各樣不同等級的乾燕窩原料，提供給客人自行燉煮，如燕條、燕角等等，降低食用燕窩入門的門檻。

※資料來源：google/燕窩/僅擷取前五名資料

(中時電子報)