行政院性別平等處與歐洲經貿辦事處及外交部訂於6月24日至26日，假公務人力發展學院舉辦「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程─性別主流化工作坊」，借鏡我國及歐盟推展性別主流化策略與經驗，與新南向及韓國等9個國家進行多層面交流討論。

性平處指出，我國與歐盟一向致力推動性別平等與人權，自2015年起，雙方在性別平等議題上展開密切交流，更於2018年「首屆台歐盟人權諮商會議」中，達成建立3年期「台歐盟性別平權合作暨訓練架構」的共識，並以我國為平台，新南向國家及日韓為核心，連結歐盟作為學習夥伴，進行廣泛的性別平等政策與經驗交流。今年是此架構合作及訓練的啟動年，分別規劃辦理「台歐盟性別平權與人權系列培訓課程」及「台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動工作交流研討會」。

性平處表示，我國實施性別主流化政策13年來，推動中央與地方政府施政融入性別觀點已具成效，例如各部會及地方政府均已設立性別平等推動組織、公務人員每年須受性別平等訓練及政府計畫與法案皆須進行性別影響評估等；而歐盟在推動性別平權策略的經驗也是學習典範。此次工作坊分為「性別機制與意識培力組」、「性別預算組」及「性別統計及分析組」，共同討論並藉由學習深化、運用性別主流化策略工具，更有效地面對性別平等議題的挑戰。

性平處進一步說，此次工作坊除我國與歐盟代表外，計有印尼、越南、寮國、泰國、菲律賓、馬來西亞、紐西蘭、澳洲與韓國等9個國家政府官員來台共襄盛舉，充分展現我國在性別議題長期耕耘成果，盼透過交流及分享，建立跨國合作網絡，成為性別平權道路上的好夥伴，共同提升亞洲地區性別平權。

(中時 )