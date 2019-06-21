桃園市空服員職業工會在南崁罷工，韓粉網紅髮蠟哥何將財20日晚間8點多開車從台南北上，清晨4點多抵達罷工現場，聲援空服員靜坐罷工，他說，台灣最基層的勞工我們一定要挺到底，如果張榮發在世，他絕對不會讓勞工走上街頭。
髮蠟哥說，油價下跌到一個階段，公司已經賺很多錢，工會要求日支費美金要調整2元美金，長榮都省起來，空服員1個月津貼才賺3、4000元就給他們好啦，就讓他們回去就好了，讓他們在這裡幹什麼、在這邊罷工、在這邊怨嘆，還說給他們記過，這樣合理嗎。
「這是欺負可憐台灣人嗎？」他們如果好過的話，怎麼會去做空姐？如果好命的話，七早八早就嫁老公生小孩，長那麼漂亮。
「不排除向張榮發的公司灑冥紙丟雞蛋」，髮蠟哥說，長榮公司要趕快回應空服員，在這邊也很煩，早上還先去參加鴻海股東會才來這裡，台灣最基層的勞工，我們一定要挺他們到底。
(中時 )
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