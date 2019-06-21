印度官方近日公布比哈省(Bihar)墨沙發坡縣（Muzaffarpur）與鄰近地區又傳出孩童吃荔枝後引發急性腦炎致命，10天內已有31名兒童死亡，還有多人住院治療。不過，毒物科醫師表示，此案列應是「孩童長期營養不良」加上「空腹吃荔枝」引發「低血糖」才是多名孩童致死主因，印度官方也在事後修正了急性腦炎的說法。

林口長庚毒物科主任顏宗海向《中時電子報》表示，國際權威醫學期刊《The Lancet》曾對此做研究報告，印度該地區有許多小孩長期處在飢餓且營養不良狀態，剛好5到7月是荔枝產期，他們在空腹吃下大量荔枝，讓體內產生「次甘氨酸 A（Ahypoglycin A）」的化學物質，這種化合物會抑制體內葡萄糖產生，出現血糖過低現象，孩童就會突然抽搐、昏迷、死亡。

顏宗海表示，低血糖初期會冒冷汗、全身不舒服，嚴重會昏迷、抽搐、死亡，甚至還會變成植物人，臨床上醫生都會提醒糖尿病患，在施打胰島素控制血糖或服用降血糖藥前，一定要記得吃東西，避免低血糖風險，若糖尿病患當天胃口不佳，降血糖藥物則要減量或避免；他也表示，低血糖初期症狀與急性腦炎很像，才造成印度官方誤判。

顏宗海提到，台灣兒童基本上沒有長期飢餓、營養不良問題，而國內目前也尚未遇過患者因吃荔枝導致低血糖案例，民眾不必擔心，不過，他提醒，荔枝是含糖量高的水果，對於糖尿病患者或是減肥的人而言，都要適可而止。

(中時電子報)