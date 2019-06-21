交通部航港局今（21）日宣布，由百麗航運公司「藍鵲輪」經營的台中-澎湖航線於明天正式開航，未來規劃每周一、三、五、日開航，這將會是台灣本島西部第四個縣市擁有往返澎湖的航線。

航港局表示，目前計有嘉義、台南、高雄三縣市有海運航班，往返澎湖，而為推動開闢台中-澎湖海運航線，航港局去年9月曾協助旅行商業同業公會全國聯合會辦理3天2夜之旅行同業踩線活動，並協助百麗航運公司高速客輪「雲豹輪」及「藍鵲輪」營運申請、高速客船各項船舶證書、航行許可等作業。

航港局長郭添貴說明，百麗航運公司已申請「雲豹輪」及「藍鵲輪」經營固定航線，航班規劃為每周一、三、五、日開航，周三、周五為往返航班，於上午9時及下午2時自臺中港及馬公港開航，周一及周日為單程航班(臺中至馬公或馬公至臺中)。

郭添貴說，本航線航程約86海浬，航行時間約2小時20分鐘，單程商務艙票價1,650元，單程經濟艙票價1,400元，官網購票再享85折優惠。另外，百麗航運公司「藍鵲輪」今（21）日首航花蓮至蘇澳，航行時間約1小時10分鐘，並規劃於9月開始營運，讓民眾從北部地區去花蓮或台東旅遊，也能選擇海運高速客輪。

(工商 )