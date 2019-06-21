今年明星賽票選初見端倪，季外話題不斷的兩位「3億男」哈波(Bryce Harper)、馬恰多(Manny Machado)雙雙落選。明星賽是很無情的，除非是殿堂級選手，球迷不會對名人網開一面，打不好就落選。另一方面，表現好的即使不出名，也有機會爭得一席之地，除非球團真的太邊緣(比如說光芒)。

看著目前在領先群的球員，美媒《雅虎體育》嘲笑說：「大聯盟沒明星了？這裡有半數的人可能你都沒聽過。」他們認為只是開季這3個月打得好就叫做球星，未免有點不夠格，現今的大聯盟缺乏像是A-Rod和吉特(Derek Jeter)那樣的全國性人物。你不會想到拉史泰拉(Tommy La Stella)這樣的球員已經拿到超過100萬票。

比如說NBA球星克雷湯普生(Klay Thompson)，他日前以受過傷的偉大運動員自勉，他提起拳王阿里、麥可喬丹、詹姆斯、冰球大帝格雷茨基，但是他居然說不出任何棒球員的名字。克雷湯普生正要去演出電影《怪物奇兵2》，他的名字在這裡或許比半數大聯盟球星還要有名。

其實洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)、天使外野手卓奧特(Mike Trout)、紅襪DH馬丁尼茲(J.D. Martinez)、小熊游擊手拜耶茲(Javier Baez)、釀酒人外野手葉利奇(Christian Yelich)、道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger)、太空人外野手史普林格(George Springer)這些怎麼說都是名將，有關注美職的球迷未必陌生。更何況還要扣掉受傷的阿土伯與法官等人。

雅虎的意思是美職缺乏全國性球星，他們不否認這些入選者都是地方的猛將，不過棒球迷很少收看支持球隊以外的比賽。如果你認識卓奧特，那你已經贏過78%的美國人了，當今的大聯盟確實欠缺一個名震全國的指標性人物。

(中時電子報)