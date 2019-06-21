前總統馬英九被訴洩密案，高院更一審今開庭，庭訊前告訴人立委柯建銘呼籲馬英九認罪、道歉，要向憲法低頭、司法贖罪，不過，馬英九在法庭內仍堅稱自己無罪。庭訊目前仍在進行中。

檢方指控，馬英九2013年8月31日將時任檢察總長黃世銘向他報告，關於立法院長王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給行政院長江宜樺、總統府副祕書長羅智強，9月4日再教唆黃將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。

北院判馬英九獲判無罪，北檢不服上訴，高院認為，黃世銘所提報告無關五院相互職權行使爭議，馬電召江、羅到寓所，轉述通訊監察祕密等資料，洩漏偵查中資料，且犯後還藉詞行使院際調解權，依違反通保法等罪判刑4月、可易科罰金。

馬英九不服提上訴，最高法院以4項理由撤銷有罪判決，更一審由庭長張惠立承審，她的2名庭員遊士珺及柯姿佐共同擔任陪席法官組合議庭審理，未來更一審不管判他有罪或無罪，檢辯都不得再上訴、全案將因此確定。

(中時 )