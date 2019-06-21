老夫婦找到了！

屏東萬巒鄉陳姓九旬夫婦每周固定至屏東基督教醫院回診，但17日潘姓外孫女載至萬巒鄉公所等候復康巴士後，就此音訊全無，家人在網路上焦急號召協尋，網友見狀不斷轉傳，所幸內埔警分局高雄一處大醫院將人找到。

內埔警分局長蔡耀順第一時間啟動所有調監小組人員，以重大刑案偵辦此案，經調閱監視器得知，陳姓老夫婦17日午間搭乘復康巴士返家後，旋又搭乘屏東客運離去。

除調閱監視器外，警方也持續查訪陳姓老夫婦親戚及屏東各醫院住院資料，但均無所獲，員警進一步調閱高雄大型醫院，竟發現一名同名同姓病人正住院中，員警抱著姑且一試心態，沒想到就在病房內尋獲正在用餐的2人。

老夫婦表示，因陳姓老翁罹患帶狀性皰診，17日自屏基返家後，又搭乘屏東客運至潮州火車站，轉乘至高雄大型醫院看診；但當天看診後醫囑留院，2人身上都沒帶到手機，雖曾打電話回家裡，巧合的是潘姓孫女不在家，故無人接聽，沒想到已遭全國協尋，對此他們感到「非常歹勢」。

蔡耀順在院除致贈慰問品、慰問金祝福老先生早日康復外，更與孫女熱線，第一時間讓焦急的外孫女鬆一口氣，孫女也表示會前往派出所辦理撤尋工作，並盡速至醫院與祖父母團聚。

(中時 )