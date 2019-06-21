長榮航空發生空服員罷工事件，停飛的航班友航航班就出現爆滿現象，中國國際航空的北京、加拿大航空溫哥華、全日空的東京與大阪，聯合航空的舊金山，法國航空的巴黎、荷蘭航空的阿姆斯特丹等航線都爆滿，估計接收最多長榮旅客的是華航，不過華航以涉業務保護理由，不願意透露細節。

各航指出，因為逼近暑假旺季，大學22日就開始放暑假，各航線幾乎都有八成五左右的載客率，因此能提供給長榮旅客的座位數有限，很容易就爆滿了，不過像上海這樣的超熱門航線，長榮還是有飛，因此在上海線擁有最多航班的中國東方航空，表示沒看到爆滿現象。

航空業者也指出，長榮遇到罷工事件，地勤忙不過來，因此趕時間的旅客退票另訂機位是有效率的選擇，航空公司遇到罷工，也都會拜託旅行社直接將手上的旅客辦理退票另訂機位。

與長榮同屬星空聯盟的加拿大航空，有不少經東亞各國飛美加航班，前段是利用長榮機位，21日特別公告，凡於加拿大航空官網購買從台灣（台北／高雄）出發，經亞洲城市（香港／上海／北京／首爾仁川／東京羽田／東京成田／大阪關西）往返加拿大或轉機到其他國家，因長榮航空罷工導致台灣往返亞洲城市航班取消，機票號碼為014加拿大航空本票，開票日為6月19日(含)以前，出發日於6月20至24日的受罷工影響的旅客，可致電加拿大航空客服專線，客服專員將協助更改替代航班或日期。如果原購票為透過旅行社開立，也請洽原開票旅行社代為處理。

位於台灣旅客可撥打：0809-099-101（24小時專線，中文服務： 每天上午8時至晚上10時），位於加拿大／美國旅客請可打：888-247-2262（24小時專線）。

至於原長榮飛溫哥華與多倫多的航班旅客，因為加航目前台北-溫哥華航線載客率都在八成五以上，僅剩約40個座位，能承接的客人不多，有緊急需要的旅客，必須考慮從亞洲其他國家去轉乘。

(工商 )