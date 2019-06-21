司法院大法官為審理立法委員江啟臣等38人聲請解釋陸海空軍軍官士官服役條例及立法委員林德福等38人聲請公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹法部分條文違憲疑義案，已決定在24日、25日在憲法法庭舉行言詞辯論，司法院今公布相關出庭人員名單。

司法院指出，此次在軍人年改案，預計出庭的人有，聲請人指定代表立法委員李鴻鈞、呂玉玲、費鴻泰、代理人賴來焜教授、李漢中律師、陳淳文教授。在關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、國防部白捷隆司長、沈世偉副司長、代理人林明昕教授、孫迺翊教授、尤伯祥律師。鑑定人則為游錦帆先生(聲請人推薦)及劉靜怡教授(關係機關推薦)。

公務員年改案部分，聲請人指定代表立法委員林德福、李鴻鈞、王育敏、代理人李念祖律師、鄧民治律師、蔡進良律師。關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、考試院指定代表銓敘部周弘憲部長、陳紹元司長、代理人林佳和副教授、范文清副教授、洪偉勝律師。鑑定人為李來希先生(聲請人推薦)及張桐銳教授(關係機關推薦)。

教師年改案方面，聲請人指定代表立法委員曾銘宗、高金素梅、林為洲、代理人林石猛律師、董保城教授、朱敏賢律師。關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、教育部李嵩茂處長、考試院指定代表銓敘部陳紹元司長，代理人陳信安副教授、翁國彥律師、黃旭田律師。鑑定人為黃耀輝教授(聲請人推薦)及柯格鐘副教授(關係機關推薦)。

司法院指出，本次言詞辯論，為使無法到庭的民眾及媒體，也能了解法庭進行的情形，司法院將在1樓多媒體簡報室同步傳輸憲法法庭開庭實況之影音，供民眾及媒體旁聽觀看；並將法庭活動的影音在司法院網站直播，直播頁面網址為：https：／／www.judicial.gov.tw。

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