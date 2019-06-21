經員警徒手推車將林女的自小客推到路邊，還便引導林女及2名孩童至路旁安全處等待。（馮惠宜翻攝）

台中30歲林姓女子傍晚載著兩名小孩要回家，經過南區復興路2段99巷口時突然熄火，由於剛好是下班下課時間，車子卡在巷口造成塞車，幸好台中市警察局第三分局健康派出所員警巡邏經過，主動協助將車子推到路旁，林女感恩的直呼「警察真是我的救星！」

健康派出所員警18日18時45分許巡經南區復興路2段99巷時，發現巷內交通嚴重阻塞，1輛自小客車停在巷口路中央遲遲未移動，員警見狀便主動上前了解。

林女看見警方上前關心，彷彿見到了救星，急忙向警方求助，她表示車子開到半路就突然熄火無法發動，由於當時正逢下班交通尖峰時段，且該巷內已有車流回堵情形，於是警方決定先徒手將故障車輛推至路旁停放，然該車係為變速箱故障完全無法推動，員警便引導林女及2名孩童至路旁安全處等待，並於巷口執行交通疏導1個多小時，直至拖吊車到場移置車輛。

事後林女如釋重負的說：「好在有人民保母及時到場協助，化解塞車情形，真的萬分感謝，不然我載著2個孩子，又遇到這種狀況，真的已經手忙腳亂，完全不知所措，警察真是我的救星！」

(中時 )