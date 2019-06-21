22日下午登場的挺韓國瑜造勢大會，國民黨台中市議會黨團預估將有20萬名韓粉來台中，參加這場「榮耀新中華、歡樂向前行」活動，今天已有很多攤商來卡位。（盧金足攝）

622挺韓大會「榮耀新中華、歡樂向前行」活動，警方維安與交通管制範圍。（盧金足攝）

台中市副市長陳子敬21日中午到高雄市長韓國瑜造勢會場巡視，關切交通維持及攤販擺設，要求警方做好交通安全通暢，警察局第六分局呼籲參加民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免交通壅塞或停車不便。

明天下午3點將登場的挺韓國瑜造勢大會，國民黨台中市議會黨團預估將有20萬名韓粉來台中，參加這場「榮耀新中華、歡樂向前行」活動，警方維安與交通管制動線上緊發條。

陳子敬與台中市警察局長楊源明今天到西屯區市政北二路與河南路三段水利地實地勘查，巡視確認場地與動線，市長盧秀燕也要求交通維持安全及順暢，總統大選是競爭的事情，也是國家的喜事，台中在競選過程會盡最大善意，協助所有參選人舉辦的活動。

因應6月22日在台中市西屯區市政北二路與河南路三段水利地舉辦的挺韓造勢大會，警察局第六分局為維護現場交通秩序與安全，已規畫會場周邊相關交通管制措施，並視當天狀況，採漸進式逐步彈性擴大管制，呼籲參加民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場，以避免交通壅塞或停車不便。

警方表示，針對622集會，管制時段上中午12時至晚上10時，管制範圍，北起市政北六路（含）、市政北五路(含)以南；東至惠中路(不含)以西；南沿市政路(不含)以北；西迄黎明路(不含)以東。

管制方式採範圍內的道路視狀況作必要彈性管制車輛通行，以「管車、不管人」方式，確保住戶及商家通行權益。

台中市警六分局強調，當日活動將採以影響民眾最小方式疏導管制方式來執行，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由執勤員警當日發送用路人相關改道資訊，已協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。

警方呼籲參加民眾多搭乘大眾運輸工具前往會場，以避免交通壅塞或停車不便，另活動當日交通管制措施，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人行經前揭路段時配合減速慢行，注意行車安全，並隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域。

同時籲請民眾遵從現場員警的指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )