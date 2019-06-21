桃園市空服員職業工會昨天突襲罷工，至今已有超過1400名空服員繳交會員證、護照及台胞證等罷工三寶。長榮公司提出反制作為，認為桃空職工提出的「勞工董事」議題，不屬於調整事項，向法院提出請求非法罷工的損害賠償。對此，桃空職工秘書長鄭雅菱表示，對此感到遺憾，因為罷工訴求中指出的是「希望開放勞工參與公司治理，提供必要的資訊權，如增設勞工董事或工會推派獨董等」，僅僅是希望開放勞工參與公司治理，並非一定要勞工董事。

鄭雅菱表示，在工會罷工後，長榮航空不是談判或協商，第一時間是反而是去法院提告，直指工會違法，做為拒絕協商的理由，這也讓工會更堅定繼續團結會員罷工行動的決心。她指出，資方透過此訊息釋放出強硬不願協商的態度，在訴求上是要開放勞工參與公司治理，沒有說僅有勞工董事此一選項。

長榮資方今早表示，不懂為何工會離開談判桌，鄭雅菱指出，工會已經在談判桌上進行多次協商，在昨天的協商會上，工會不斷詢問有無前進方案可以討論，但公司沒有提供前進方案，工會只好走下談判桌，希望讓公司正視組員的民意。

(中時 )