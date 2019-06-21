前新北市長朱立倫今（21日）參加創新者聯盟2019-The Beginning。（葉書宏攝）

前新北市長朱立倫今（21日）參加創新者聯盟2019-The Beginning。（葉書宏攝）

前新北市長朱立倫今（21日）參加創新者聯盟2019-The Beginning。（葉書宏攝）

長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，公會自20日下午4時許宣布罷工，影響國內外旅客權益。此時，交通部長林佳龍還在國外拚外交，對此，前新北市長朱立倫今（21日）下午反酸，「依據這樣的邏輯，交通部長去拚外交，這兩天外交部長要趕快來解決交通問題。」

朱立倫表示，罷工影響所有乘客權益及民眾對於台灣交通的信心，這是非常、非常、非常重要的一件事情，政府一定要立刻解決。

他提到，可以理解空服員爭取權益及訴求，政府以及營運單位希望可以盡快解決，不要造成乘客受害、長榮公司也受害、空服員也受害。

針對交通部長林佳龍還在國外拚外交，朱立倫表示，如果依據這樣的邏輯，交通部長去拚外交，這兩天外交部長要趕快來解決交通問題。他強調，長榮罷工事件上周早已可預見，交通部要負起全面責任。

另外，關於街頭開始出現支持朱立倫看板。朱立倫表示，無論在新北、台南、桃園的支持者都很緊張，很多支持者就幫忙鼓勵民眾7月8日支持初選，唯一支持朱立倫，最早掛出來是新北，另外還有台南、桃園、新竹，接下來還有很多支持者。感謝妻子娘家位於台南的支持。

朱立倫表示，今年國民黨初選很奇怪，黨內初選只是透過民調，並非真正要投票，應該是把政見、理念跟民眾報告，如今要參加初選的也辦造勢，不參加初選的也要辦造勢，「那不是會看到很奇怪的場面嗎？」7月15日之後若兩軍、三軍對壘，接下來要怎麼團結大家？

朱立倫表示，不會舉辦任何造勢活動，會透過各種政見方式、與支持者見面等溫馨方式，一定要國民黨更強，對內不能自己打自己，堅持理性、中道的力量。

朱立倫強調，不斷辦造勢、動員應該適可而止，民眾會擔心看到分裂的國民黨，一直強調自己是做事的人，希望少造勢、多做事。另外，登革熱高峰期會發生在中秋節左右，現在6月才剛開始，錢沒有分中央、地方，只要把蚊子趕快消滅。

(中時 )