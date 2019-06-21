身為超級籃球聯賽(SBL)第13季選秀狀元的「阿飛」施顏宗，如今確定成為達欣工程宣告重返社會甲組後，首名跳槽成功的球員，因為他跟桃園璞園已經完成「2+1」簽約，也算是重返老東家，他將於下周一加入璞園開訓行列之中。

「感覺就像回到熟悉的地方，也算是回到家，裡面的學長與長官都在，」施顏宗說，「既然重回這裡，當然希望自己每樣數據表現可以再提升，加上因為璞園有跟醫院合作，我很放心把身體交給他們照顧 可以回到場上帶來更好表現。」

由於擁有待過璞園青年隊資歷，SBL生涯前4季都待達欣的施顏宗，這次當然算是重返老東家，原本他在第14季逐漸站穩先發地位，卻在2017年夏天不慎發生膝蓋十字韌帶斷裂重傷，第15季提前報銷，上季傷癒復出打了30場例行賽。

突然在5月17日宣布重返社會甲組，且把所有球員資遣的達欣，目前除了施顏宗確定重返璞園，黃鎮、宋宇軒與呂濟而還在中國大陸NBL聯賽奮戰當中，張家榮與鍾嘉衡跟隨金酒練球，不過蘇翊傑、林宜輝兩大主力仍然動向未明。

(中時電子報)