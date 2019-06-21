行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及六都代表21日在新北市出席「2-5歲愛照顧2019全面啟動」簽約儀式，宣布從8月1日起，六都私立幼兒園也都加入準公共幼兒園行列，至20日為止，全國已有911家園所加入，增加超過9萬2千名幼童受惠。
潘文忠表示，過往學前經費105年大概是95億，今年是215億，明年所有學前照顧全面啟動，用於學前教育經費是387億，短短幾年成長4倍，非常感謝行政院支持；他也感謝各縣市教育夥伴努力，讓加入準公共幼兒園的園所持續攀升，目前已經到911家。
潘文忠補充，公立、非營利、準公共幼兒園還在持續成長，萬一沒有參加的，8月1日起也可申請育兒津貼每月兩千五百元，若加入準公共再加一千元，除了極少數富裕階層，都可以享受。
潘文忠說，今年給園所在設備設施、教師的專業成長上都有補助，希望成為良善循環，讓園所永續經營。
(旺報 )
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