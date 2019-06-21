21日拆除處鹿港崙尾段，彰化縣警察局鹿港分局查獲陳嫌經營俗稱「推筒子」之職業性賭場。（吳敏菁翻攝）

21日拆除處鹿港崙尾段，彰化縣警察局鹿港分局查獲陳嫌經營俗稱「推筒子」之職業性賭場。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警局刑大副隊長林世明宣示對於窩藏犯罪違法場所，絕對祭鐵腕拆除。（吳敏菁攝）

彰化縣警察局利用第三警政拆除縣內的毒、賭違建大本營，彰化縣政府繼上(5)月初拆除涉毒違章建築之汽車修理廠後，6月再度開鍘，19、20、21日連續3天執行拆除涉「毒｣、「賭｣之違章建築3處，展現打擊犯罪的決心。

彰化縣警察局刑大副隊長林世明表示，這次拆除違章建築3處，其中2處涉及重大毒品，1處涉及經營職業性賭場。

19日拆除處所位於彰化市水尾一路，為2018年1月間為海巡署彰化機動稽查隊及彰化縣警局刑警大隊查獲溫嫌涉及運輸並持有毒品，查扣50萬670粒第三級毒品一粒眠

。

20日拆除處所位於彰化市磚磘路，為2018年5月間，刑事警察局查獲林嫌製造第二級毒品之製毒工廠，查扣大麻活株33株及乾燥大麻葉14.3公克。

21日拆除處所位於鹿港鎮鹿崙段，於2018年9月間為彰化縣警察局鹿港分局查獲陳嫌經營俗稱「推筒子」之職業性賭場，查扣監視器主機1台、螢幕1台、監視器鏡頭4支、總賭資新臺幣22萬元。

林世明表示，若發現轄內營業場所或工廠等處所，以合法掩護非法，從事不法行為

，除移送偵辦外，並結合縣府相關主管機關運用「第三方警政」策略，依法予以裁罰或拆除。

彰化縣警局強調，對於窩藏罪犯的違法、違建場所，縣府和警察局絕對祭以鐵腕拆除，力求除惡務盡，不留任何餘地，沒有無模糊空間。

彰化縣縣長王惠美表示，行政院新世代反毒策略，重視並蒐整社區里民反映的毒品問題，並將查緝結果回饋給陳情人、社區里鄰長，型塑「民眾熱心反映、警察積極掃蕩、雙方建立互信」的良性循環。呼籲發現可疑不法情事，情資請提供予警方加強查緝，避免轄內營業場所或工廠等處所淪為犯罪的溫床。

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(中時 )