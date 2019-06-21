李正皓發文。(圖/翻攝自李正皓臉書)

長榮空服員今下午4點起罷工，行政院長蘇貞昌表示，為不影響旅客權益，必要時國防部也會協助，如出動軍機。國民黨草協聯盟發起人李正皓直言，根本蘇貞昌才是頭號韓粉，鋪梗功力勝過所有人！若出動軍機，降落上海虹橋機場、紐約甘迺迪機場，這畫面一想到就狂；民進黨嗆韓只會喊口號，蘇才是真正的唬爛王。

李正皓在臉書引述《新頭殼》報導，寫道：「看到今天蘇貞昌針對長榮罷工的發言，我覺得蘇貞昌才是頭號韓粉，回家一定都會偷偷看韓國瑜的新聞、學習韓國瑜跟媒體互動、鋪梗的方式，什麼杏仁哥、胡幼偉都靠邊站啦！」

李正皓指出：「人家高雄有登革熱，韓國瑜説希望有國軍化學兵來支援 ; 現在長榮罷工，蘇貞昌說可以出動國軍的軍機。是怎樣？真以為只要是在天上飛的，都可以推給國軍來處理就是？」

不僅如此，李正皓進一步解釋，國軍用C-130運輸機來支援航空業載運，但這僅限國內線，頂多金門、澎湖等離島，但這次主要有爭議的是國際線旅客，難道要讓軍機飛國際線？李揶揄道：「台灣軍機降落上海虹橋機場？台灣軍機降落紐約甘迺迪機場？這畫面光想就覺得狂。」

李正皓更痛批：「今天之後，有蘇貞昌這種拿掃帚對抗共軍、台灣軍機降落對岸領土的行政院長，民進黨誰敢說韓國瑜只會喊口號？蘇貞昌才是真正的唬爛王。」

(中時電子報)