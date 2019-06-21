疾管署呼籲民眾，灌溉前可將水管連至澆花器儲水，使用後再將澆花器倒扣。（疾管署提供）

隨著國人生活型態改變，許多人喜愛利用閒暇時間從事農作，但若未妥善管理，可能成為蚊子滋生的溫床。根據疾管署統計，2018年共累計183例本土登革熱病例，半數以上都與都會區菜園、果園、農場有關。

疾管署副署長莊人祥表示，去年的登革熱疫情，集中在台中與新北市長，台中的開心農場、新北市新莊區的菜園是主要群聚地。開心農場多人分租，只要一個承租人在國外感染登革熱，回國後未被及時診斷、治療，即可感染農園病媒蚊，繼而引起群聚感染；菜園多儲水容器，一旦下雨就會積水，導致病媒蚊的幼蟲滋生。

莊人祥建議菜園、果園、農場，以水管取代水桶灌溉，或將水管連至澆花器儲水，使用後再將澆花器倒扣，避免產生積水。近期高雄登革熱經費成為地方與中央角力的話題，衛福部部長陳時中表示，錢一點都不會少，希望各縣市經費的使用都能對症下藥。防疫工作重時序和計畫性，他呼籲各地方衛生局動起來，共同維護民眾健康。

為防登革熱找上門，疾管署提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟，將孳生源澈底清除。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史。如需了解防疫資訊，可撥打專線1922洽詢。

(中時 )